ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın Ocak ayında para politikasına yaklaşımını değiştirdiğini teyit etti. Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yapacağı yarıyıl para politikası sunumu yayınlandı. Powell sunumda son dönemde açıklanan zayıf verilerin ABD'deki güçlü ekonomik büyümeyi aşağı çekemeyeceğini, ancak merkez bankasının bundan sonraki faiz artırım kararlarına "sabırlı" yaklaşacağını ifade etti.

'ÇELİŞKİLİ SİNYALLER VAR'

Ekonominin sağlıklı olduğunu ancak çelişkili sinyaller olduğunu belirten Powell "Mevcut ekonomik koşulları sağlıklı olarak görüyoruz, ekonomik görünüm de iyi ancak geçen birkaç ayda bazı karışık sinyaller gördük" dedi. ABD ekonomisinin bu yıl "güçlü hızda, fakat 2018'e kıyasla bir miktar daha yavaş" büyüyeceğini ve "istihdam piyasasının güçlü" seyredeceğini söyledi.

'GEREKİRSE BİLANÇO NORMALLEŞMESİNDE AYARLAMA YAPABİLİRİZ'



Powell 2019'da büyümesinin 2018'e göre daha yavaş olsa da güçlü olacağını öngördü. Powell bilanço konusunda da "Gerekirse bilanço normalleşmesinde ayarlama yapmaya hazırız" ifadesini kullandı. Son faiz toplantısında yetkililer gelecek faiz artışları konusunda sabırlı olacaklarını bildirmişti.