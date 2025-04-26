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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed'den ticaret savaşı uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        Fed'den ticaret savaşı uyarısı

        ABD Merkez Bankası (Fed), küresel ticaret, politika belirsizliği ve ABD'nin borcunun sürdürülebilirliğinin, finansal istikrara yönelik en önemli riskler olarak görüldüğünü bildirdi. Fed'in raporunda, "Anket katılımcıları, tırmanan bir ticaret savaşı potansiyelinin daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini değerlendirdi" görüşü yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:19 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:19
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        Fed'den ticaret savaşı uyarısı
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        ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun nisan sayısını yayımladı.

        ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin yapılan anketin sonuçlarının paylaşıldığı raporda, ticaret politikasındaki değişikliklere ilişkin endişelerin listenin başında yer aldığı, bunu politika belirsizlikleri ile ABD'nin borcunun sürdürülebilirliğinin takip ettiği aktarıldı.

        Raporda, "Ankete katılanların çoğu, tarifeleri ana risk olarak görürken, bazıları, yerel ekonominin ithal mallara yönelik artan tarifeleri mütevazı bir aksamayla atlatabileceğini belirtti" ifadesi kullanıldı.

        Fed'in raporunda, "Anket katılımcıları, tırmanan bir ticaret savaşı potansiyelinin daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini değerlendirdi" görüşü yer aldı.

        Ticaret dışında politika belirsizliğinin de finansal istikrara yönelik önemli bir risk olarak görüldüğüne işaret edilen raporda, hükümetin harcama önceliklerindeki değişiklikler ile ABD'nin uluslararası angajmanının kapsamının buna dahil olduğu kaydedildi.

        Raporda, ABD'nin borcunun sürdürülebilirliği, kalıcı enflasyon ve parasal sıkılaşma, riskli varlık/değerleme düzeltmesi, tahvil piyasasının işleyişi, resesyon, bankacılık sektörü stresi, jeopolitik riskler, yabancıların ABD varlıklarından çıkışı, özel kredi stresi, banka dışı finansal kuruluş stresi, ABD dolarının değeri ve kurumsal kredi stresinin en çok dile getirilen diğer riskler olduğu belirtildi.

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