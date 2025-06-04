Fed'den 'Wells Fargo' kararı

Fed'den yapılan açıklamada, Wells Fargo'nun 2018 tarihli yaptırım kararında belirtilen tüm şartları yerine getirdiği ve bu nedenle bankanın bilanço büyüklüğüne getirilen sınırlamanın kaldırıldığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Fed'in bankanın iyileştirme çabaları ve üçüncü taraf değerlendirmelerinin yanı sıra Wells Fargo'nun kurumsal yönetim ve risk yönetimi programlarına ilişkin kendi değerlendirmesini de tamamladığı belirtildi.

Fed'in açıklamasında, "Büyüme kısıtlamasının kaldırılması, bankanın eksikliklerini giderme konusunda kaydettiği önemli ilerlemeyi ve bankanın büyüme kısıtlamasının kaldırılması için gerekli koşulları yerine getirdiğini yansıtıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Wells Fargo, 2016 yılında ortaya çıkan sahte hesap skandalının ardından kamuoyunun ve düzenleyicilerin tepkisiyle karşılaşmış, 2018'de dönemin Fed Başkanı Janet Yellen tarafından getirilen varlık büyümesi kısıtlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu ceza, bankanın bilanço büyüklüğünü sınırlayarak büyümesini engellemişti.