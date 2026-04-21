FED faiz toplantısı tarihi 2026 Nisan: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası FED Nisan ayı faiz toplantısı için geri sayım başladı. Piyasalarda Nisan toplantısında da faizlerin sabit kalacağı yönünde güçlü beklenti bulunuyor. Hatırlanacağı gibi FED son toplantıda politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bırakmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2026 Nisan FED faiz kararının açıklanacağı tarih...
Küresel piyasaların gözü Nisan ayının sonunda gerçekleşecek FED faiz toplantısı tarihine çevrildi. Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar, piyasalarda sert hareketlere neden olabiliyor. Özellikle dolar kuru, altın fiyatları ve borsa endeksleri bu kararlara hızlı tepki verebiliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde? İşte detaylar...
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FED'in Nisan ayı faiz toplantısı 28–29 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararının ise toplantının son günü olan 29 Nisan Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temkinli duruşunu sürdüreceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.
Bu gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, İran savaşı kaynaklı yüksek petrol fiyatlarının uzun süre devam etmesinin yüzde 2'lik enflasyon hedefine ilerlemeyi geciktirmesi durumunda faiz indirimlerinin 2026 sonrasına ötelenebileceğini söyledi.
Goolsbee, "Orta Doğu'daki petrol fiyat şoklarını çözer, enflasyonun gerilediğini ve yeniden yüzde 2 seviyesine doğru ilerlediğimizi görürsek, o zaman faiz indirimleri de masadaki seçenekler arasına girer." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de eninde sonunda faizlerin indirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Şu aşamada ise bekleyip görmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:
Nisan: 28 - 29 Nisan
Haziran: 16 - 17 Haziran
Temmuz: 28 - 29 Temmuz
Eylül: 15 - 16 Eylül
Ekim: 27 - 28 Ekim
Aralık: 8 - 9 Aralık