FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
FED faiz toplantısı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi FED Temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmuştu. Merkez Bankası yetkililerinden gelen faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren açıklamalar, piyasalarda risk iştahını arttırdı. Bu kapsamda FED'in bir sonraki faiz toplantısında faiz konusunda nasıl yol izleyeceği merak konusu oldu. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" İşte 2024 FED faiz toplantısı tarihi...
ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu faiz toplantısı tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. FED Başkanı Jerome Powell yaptığı konuşmasında faiz indirim için Eylül ayını işaret ederek, piyasalarda beklenti oluşturmuştu. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşer mi?" İşte FED faiz kararının açıklanacağı tarih...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos ayı içerisinde FED faiz toplantısı olmayacak. ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu toplantısı 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı ise 18 Eylül saat 21:00 / 22:00 arasında açıklanacak.
FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?
ABD Merkez Bankası faiz kararını 21:00’de açıklayacak. Bloomberg anketine katılan 110 ekonomistin her biri politika faizlerinin yüzde 5,25-5,50 bandında bırakılmasını bekliyor.
Fed Başkanı Jerome Powell 21:30’da bir basın toplantısı düzenleyecek. Eski Fed Başkan Yardımcısı Alan Blinder, Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius ve eski New York Fed Başkanı William Dudley gibi bazı isimler geçtiğimiz günlerde Fed’in bu toplantıda faiz indirmesi gerektiği yönünde çağrılar yapsa da yatırımcılar bu toplantı için bu ihtimali yüzde 5’in altında görüyor. Piyasalar Fed’in eylül ayında faiz indirmesi ihtimalini yüzde 100 olasılıkla fiyatlıyor.
Merak edilen ise Powell’ın bu konuda net bir mesaj verip vermeyeceği. Bloomberg ABD Başekonomisti Anna Wong, Powell’ın verilerin bekledikleri şekilde gelmesi halinde faizlerin inme ihtimaline değineceğini, Eylül ayında bir indirim olup olmayacağı konusunda kesin bir ifade kullanmayacağını düşünüyor.
Buna gerekçe olarak 17-18 Eylül tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi enflasyon ve istihdam dahil bir dizi verinin açıklanacak olmasını gösteren Wong, bu verilerin kayda değer şekilde farklı bir tablo çizebileceğine işaret etti.
Wong, “Eylül ayında kesin bir indirim sinyali vermek için en uygun zaman, Powell’ın elinde bir aylık istihdam ve enflasyon verisinin daha olacağı Ağustos sonundaki Jackson Hole konuşması olacaktır” dedi. “Sonuç olarak: FOMC üyelerinin büyük bölümü yakın zamanda faiz indirimine gidilmesinin uygun olacağına inanıyor - ancak henüz değil” diyen Wong, “Piyasa alarm zillerini çalıyor olsa bile, haziran toplantısından bu yana gelen ekonomik verilerin, yetkilileri temmuz ayında faizleri düşürmek isteyecek kadar endişelendirdiğini düşünmüyoruz” diye ekledi.