ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 21-22 Eylül toplantının tutanakları bugün yayımlandı. Tutanaklar, Fed üyelerinin geçtiğimiz ay yapılan toplantıda tahvil alım programının Kasım ayında azaltılmaya başlanmasına ve alımların gelecek yılın ortasında sona erdirilmesi olasılığına yönelik planları gözden geçirdiklerini gösterdi.

21-22 Eylül toplantı tutanakları FOMC üyelerinin yüksek enflasyon ve güçlü talebin gelecek yıl daha sıkı para politikasının gerektirebileceği ortamda, aylık 120 milyar dolar büyüklüğündeki Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarının nasıl azaltılmaya başlanacağı konusunda güçlü bir konsensüs içinde olduklarını ortaya koydu.

'TOPARLANMA GENEL OLARAK RAYINDA'

FOMC tutanaklarında, "Katılımcılar, ekonomik toparlanmanın genel olarak rayında olduğunu, kademeli bir varlık azaltım sürecinin gelecek yılın ortasında tamamlanmasının büyük olasılıkla uygun olacağını değerlendirdiler" ifadelerine yer verilirken, varlık azaltımının azaltılması konusunda bir kararın gelecek toplantıda verilmesi halinde, aylık alımlarda azaltım sürecinin Kasım veya Aralık ayı ortasında başlayabileceğini vurguladılar.

Tutanaklarda ayrıca, "Katılımcılar, varlık alımlarında azaltıma başlamakla ilgili olan "önemli oranda ilerleme" standardının Komite'nin federal fon faiz oranları konusundaki sözlü ilerlemesindeki kriterden çok farklı olduğunu yinelediler. Komite, federal fon faizleri için hedef aralığın artırılmaya başlanmasından önce farklı ve daha zorlu testlerin oluşturulacağını vurguladı" ifadeleri de yer aldı.

FOMC'de bazı katılımcılar enflasyonun 2022'de yüksek kalmaya devam edeceğini, risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtirlerken, enflasyonda yukarı yönlü risklerin beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine, özelliklede iş gücü ve diğer arz yetersizliklerinin hali hazırda öngörülenden daha uzun süreli olacaklarının kanıtlanması halinde bunun olabileceğini söylediler.