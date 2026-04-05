        Fedakar anne karaciğeriyle bebeğini yeniden hayata bağladı | Sağlık Haberleri

        Fedakar anne karaciğeriyle bebeğini yeniden hayata bağladı

        Giriş: 05.04.2026 - 13:58
        İzmir'de nadir bir bağışıklık sistemi hastalığı nedeniyle karaciğer yetmezliği gelişen 2 yaşındaki bebek, annesinden alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yaşayan Büşra ve Şükrü Ayaz çifti, bebekleri Kerem'i 9 aylıkken rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdü.

        Yapılan testlerde bebeğe nadir görülen hastalıklardan "langerhans hücreli histiyositoz" teşhisi kondu.

        Hastalığa bağlı olarak bebeklerinin karaciğer değerlerinin yüksek olduğunun belirlenmesi üzerine aile İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine sevk edildi.

        Yapılan biyopsinin ardından Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Kerem bebek, kemoterapi tedavisi gördü.

        Doktorlar, 3 ay önce karaciğer değerlerinin yükselmesi üzerine bebeğin organ nakli olmasına karar verdi.

        Sağlık durumu her geçen gün kötüleşmeye başlayan Kerem bebek, karaciğer nakli olması için İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point İzmir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Annesiyle kan grubu aynı olan bebek, yemek borusunda meydana gelen varis kanamalarının ardından 1 ay önce acil olarak nakil ameliyatına alındı.

        Kerem bebek, annesinden alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

        "SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜMESİNİ İSTİYORUM"

        Anne Büşra Ayaz, bebeğine nadir hastalık teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü söyledi.

        Hastalığın Kerem'in karaciğerinde yetmezliğe neden olduğunu anlatan anne Ayaz, "1 yaşından sonra biraz karnında şişlik oluştu. Biz onu 'gazdır' diye yorumladık. Doktor elle muayenesinde karaciğerinin büyük olduğunu söyledi. Ultrasona yönlendirdi. Sonra doktorumuz İzmir'e yönlendirildi. Temmuz ayına kadar kemoterapi aldık. Karaciğer değerleri hiç düşmedi. Hastalığa bağlı olarak biliyer siroz teşhisi konuldu" diye konuştu.

        Anne Ayaz, bu süreçte oğlunu kaybetmekten çok korktuğunu, kan grubu uyumlu olduğu için karaciğer dokusunu hiç düşünmeden verdiğini aktardı.

        Ramazan Bayramı'ndan önce hastaneye kontrol için geldiklerinde bebeklerinin yemek borusundaki varislerde kanama nedeniyle doktorların acil nakil ameliyatı yapmaya karar verdiğini anlatan anne Ayaz, şunları kaydetti: "Evladım iyileşsin diye çaba sarf ettik. Daha büyük şeyler de atlattık, ilik nakli de olabilirdi. Kemoterapi olduğu süreçlerde zor süreçler atlattık. Saçları döküldü, zayıfladı. 'Bu hastalık nakille bitecekse vereyim, yeter ki iyileşsin.' dedim. Çok mutlu oldum, hiç pişmanlığım olmadı, bir kere zaten dünyaya getirmiştim, o yüzden karaciğerimi vererek tekrar dünyaya getirmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Zaten benim bir parçamdı, şimdi bir parçam daha onda. Çok mutluyum. İyileşiyor, yavaş yavaş gözlerinin ve ten renginin yerine gelmesi her gün daha da mutluluk veriyor. Onun sağlıklı bir şekilde okula gitmesini, büyümesini, kendi başına koşturmasını istiyorum."

        "EŞİM BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KAHRAMAN"

        Baba Şükrü Ayaz, oğluna karaciğerini verebilmek için 2 ay gibi bir sürede 15 kilogram verdiğini ama yapılan kontrolde organı büyük olduğu için doktorların bundan vazgeçtiğini anlattı.

        Eşinin oğluna ikinci kez hayat verdiğini ifade eden baba Ayaz, "Eşim benim için büyük bir kahraman. Bu olay olmasaydı karaciğer yetmezliğinden oğlumuzu kaybedebilirdik. Gözünü kırpmadan organını verdi. Oğlumuz sağlığına kavuştu" dedi.

        "KEREM'İN KANAMALARI DURDU"

        Nakil ameliyatını gerçekleştiren ekipte yer alan Opr. Dr. Bartu Çetin ise operasyonu Kerem'in yemek borusundaki varislerin kanaması nedeniyle erkene aldıklarını anlattı.

        Kanamanın hayati riskler doğurabileceğini ifade eden Çetin, "Biz de bu riski almayarak, nakil ameliyatını acil bir şekilde yaptık. Annesi karaciğerinin bir kısmını oğluna vererek, oğluna ikinci bir yaşam bağışlamış oldu. Zor bir karar. Şu an değerleri gayet iyi. Damarlarımız açık. Annenin genel durumu iyi. Kerem'in kanamaları durdu" diye konuştu.

