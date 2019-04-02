Feghouli için 10 milyon Euro!

Her geçen gün performansını arttıran Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Alman ekibi Wolfsburg’un radarına girdi…



2018 yazında West Ham’dan 4 milyon 250 bin euroya transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu için Alman ekibinin tam 10 milyon euro bonservis bedeli ile Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çaldığı iddia edildi. Alman basınına yansına haberlere göre Wolfsburg Teknik Direktörü Bruno Labbadia, transferin bir an önce bitirilmesini istedi.