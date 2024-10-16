Orman Bölge Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "2021 yılında 60 bin hektarlık alanda zarar gören tüm ağaçlar kaldırılmıştı. O dönem antik kent koruma altında ve sit alanı olduğu için o bölgeye izin olmadan müdahale edilemedi. Antik kentteki bazı ağaçların yeşil olması, yaşamına devam edebilir düşüncesiyle kesimine izin verilmedi. 2023 yılına kadar antik kentteki ağaçların kesimi için izin süreci sürdü. Bu sırada da ağaçların sürekli kontrolleri yapıldı. Ancak bu üzücü olay ne yazık ki meydana geldi. Şimdi ağaçların kesimiyle ilgili ihale süreci başladı. Ancak alan hassas bölge olduğu için ve tonajlı araçlar bölgeye giremediği için ihale süreci de biraz yavaş ilerliyor. İhaleye girecek firmalar, tonajlı araçlar olmadan ağaçların kesimi ve nakliyesini nasıl yapacağını tespit etmeye çalışıyor."