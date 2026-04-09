Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

"2012 ŞAMPİYONLUĞU UNUTTURULMAMALI"

Felipe Melo, 2012'de Fenerbahçe'nin sahasında kazandıkları şampiyonluğun unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Melo, Süper Final'in oynandığı 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de kazandıkları şampiyonlukla ilgili, şunları söyledi:

"İnanılmaz bir maçtı. Maça hazırlanışımız, gidişimiz çok farklıydı. Tanrının bize adım adım hazırladığı bir ortam vardı. Türk futbol tarihinde bunun bir kez daha yaşanacağını zannetmiyorum. Buraya gelmeden önce Galatasaray'ın durumu futbol anlamında iyi değildi. Rakibimiz bizden biraz daha iyiydi. Bizim takım yeni kurulmuştu ve ilk günden itibaren şampiyonluğa odaklanmıştık. Farklı bir sezondu. Play-off oynanmıştı. O kadar anlamlı bir şampiyonluk ki her sene en üst seviyede kutlanmalı. Eğer rakibimiz bizim sahamızda bir şampiyonluk kazansa yıl boyunca kutlardı, belki de hala kutlamaya devam ederlerdi. Bence bu kupa hiçbir şekilde unutturulmamalı ve en güzel şekilde kutlanmalı. İnanılmaz büyük bir takımımız var. Bence Fenerbahçe kesinlikle böyle bir başarıyı bizim sahamızda elde edemez."