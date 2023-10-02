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        Haberler Gündem Fenarbahçe’nin yıldız futbolcusunu kahreden cinayet

        Fenarbahçe’nin yıldız futbolcusunu kahreden cinayet

        Çaykur Rizespor maçından sonra bir paylaşımda bulunan Fenerbahçeli yıldız futbolcusu Joshua King, maç sonunda şoförü Murat Adkovaycin öldüğünü duyurarak üzüntüsünü diye getirmişti. King'in şoförü Adkovaycın'in Ümraniye'de çıkan kavgada akrabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 02.10.2023 - 22:45 Güncelleme: 02.10.2023 - 22:46
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        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçta etkileyici bir 5-0 galibiyet elde etti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine karşılaşmanın son golünü kaydeden Joshua King, maç sonunda bir açıklama yaparak duygusal bir hafta geçirdiğini belirtti.

        “ŞOFÖRÜMÜ KAYBETTİM”

        Joshua King, maç sonrası yaptığı açıklamada, geçirdiği zor bir haftadan bahsetti. "Maalesef, şoförümü kaybettim ve onu amcam gibi gördüm. Ailem için çok değerli bir insandı. Her gün oğlumu okula götürüyordu ve benim için büyük bir destekti. Bu hafta gerçekten zorlu bir süreçti. Murat Adkovaycın, sadece bir şoför değil, aynı zamanda ailem için bir koruyucu bir figürdü. Ailem bu kayıp nedeniyle derinden üzgün. Sadece iki gün önce cenazesine katıldım ve bu benim için çok zor bir deneyimdi. Bugün attığım golü ona ithaf etmek istedim. Kendisi, Fenerbahçe'yi desteklemeye başlamadan önce futbol dünyasına ilgisi yoktu, ancak zamanla stadyuma gelerek büyük bir Fenerbahçe taraftarı oldu. Eminim ki şimdi bizi izliyor." Dedi.

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        ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

        Yıldız futbolcunun bu açıklamasından sonra şoförünün neden öldüğü merak konusu oldu. Ortaya çıkan detaylara göre yıldız futbolcunun şoförü Murat Adkovaycın’ın bir kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

        3 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

        Ortaya çıkan detaylara göre birkaç gün önce Ümraniye’de eşiyle piknik yapan Adkovaycın’ın bir akrabası yanlarına geldi. Geçmiş bir konudan dolayı tartışan ikili arasında kavga çıktı. Kavgada başına sert cesim alan Adkovaycın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 3 gün yaşam mücadelesi veren Adkovaycın hayatını kaybetti. Şüpheli Muhammed C.U. gözaltına alındı.

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        #Joshua king
        #Murat Adkovaycın
        #haberler
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