Fenerbahçe 11'de 11 yaptı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Avrupa'da gruplara galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, 11'de 11 yaptı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça etkili başlayan sarı-lacivertliler, 24. dakikada Crespo'nun golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 30. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde topun hakimiyetini rakibine bırakmayan Fenerbahçe, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
İkinci yarıya da çok hızlı giren Fenerbahçe, 47. dakikada Serdar Aziz'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Golün ardından toparlanan misafir takım, 55. dakikada Villadsen'in golüyle skoru 3-1'e getirdi.
Kalan bölümde rakibinin pozisyon bulmasına izin vermeyen Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve grubuna galibiyetle başladı.
11'DE 11 YAPTI!
Nordsjaelland'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'nin bu sezonki galibiyet serisi 11 maça çıktı.
Sarı lacivertli takım Zimbru maçıyla başlayan bu sezonun resmi maç maratonunda toplam 11 maça çıkarken tamamından galibiyet çıkarmayı başardı.
26 Temmuz'da sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.
CRESPO SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, bu sezon ilk golüne imza attı.
Transfer döneminde adı gidecek oyuncular arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Zimbru karşısında ilk 11'de forma giymişti.
Zimbru müsabakası dışında toplam 3 maçta sonradan oyuna giren Crespo, ikinci kez ilk 11'de yer aldığı Nordsjaelland maçında fileleri sarsmayı bildi.
BATSHUAYI'NİN AVRUPA'DA 3. GOLÜ
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, bu sezon Avrupa'da 3. golünü kaydetti.
Bu sezon ligde süre almakta zorlanan 29 yaşındaki santrfor, Avrupa'da ise 4. kez ilk 11'de değerlendirildi ve bu maçlarda 3. golünü atmayı başardı.
FRED'İN SKOR KATKISI DİKKATİ ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin flaş transferi Fred, Nordsjaelland karşısında önemli skor katkısı sağladı.
Sarı-lacivertlilerin attığı her iki golde de golün pasını veren 30 yaşındaki orta saha, kilidi açan isimlerden oldu.
TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL'A DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a destek tezahüratında bulundu.