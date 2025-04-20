Fenerbahçe: 3 - Kayserispor: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları! Haberi Görüntüle

Fenerbahçe'de goller 36 ile 79. dakikalarda Talisca ve 64. dakikada Maximin'den gelirken Kayserispor'un gollerini ise 7. dakikada Ramazan Civelek, 49. dakikada Livakovic (kk) ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligde ağır bir yara aldı ve puanını 72 yaptı. Kayserispor ise hanesine 1 puan ekleyerek puanını 37 yaptı. PUAN FARKI 5! Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5 oldu. PUAN DURUMU (77) Galatasaray(72) Fenerbahçe Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. REKLAM Galatasaray ise deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

LIVAKOVIC BU SEZON İKİNCİ KEZ KENDİ KALESİNE GOL ATTI Bellona Kayserispor'un 49. dakikada 2-1 öne geçtiği pozisyonda Nazon'un kafa vuruşunda direkten dönen top Livakovic'in ayaklarına çarparak filelerle buluştu. Hırvat file bekçisi bu senaryoyu bu sezon ikinci kez yaşadı. Ligin ilk yarısında iç sahada Galatasaray ile oynanan derbi maçta da Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken Livakovic'in sırtına çarpıp yeniden kaleye yönelerek filelere gitmişti. FENERBAHÇE 2 KEZ PENALTI BEKLEDİ Fenerbahçe, Kayserispor maçında iki kez penaltı bekledi. 41. dakikada Milan Skriniar, ceza sahası içinde yerde kaldı ve sarı lacivertli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Jeroen Manschot'un incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi.

59. dakikada Edin Dzeko, kaleye vuruşunu yaptıktan sonra topun Jeanvier'in eline çarparak kornere gittiği yönünde itirazda bulundu. Fenerbahçeli oyuncuların yoğun penaltı itirazı sonrası Oğuzhan Çakır, VAR incelemesi yapıldığını işaret etti. Hollandalı VAR hakemi Manschot, yine incelemeye çağırmadı ve oyun devam etti. TALISCA DURDURULAMIYOR! Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de durdurulamıyor. 31 yaşındaki oyuncu Kayserispor'a karşı 36. dakikada attığı golle Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol attı. 79. dakikada tekrardan sahneye çıkan Talisca penaltı golüyle takımını öne geçirdi. REKLAM Öte yandan Talisca, Fenerbahçe'nin son 10 golünün 7'sine imza attı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VARDI Fenerbahçe, Bellona Kayserispor mücadelesinde 3 oyuncusundan yararlanamadı. Enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edilen Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Sofyan Amrabat, Bellona Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Bu isimlerin yanı sıra, savunma oyuncusu Alexander Djiku da yabancı kontenjanı sebebiyle takımını yalnız bıraktı. DIEGO CARLOS 10 MAÇ SONRA KADRODA Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Diego Carlos, Bellona Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken, 10 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile 5 Şubat'ta oynanan müsabakada oyuna sonradan dahil olup 6 dakika sahada kalan Carlos, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.