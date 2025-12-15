Fenerbahçe, 3 puanı 4 golle aldı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 yendi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Talisca ve Asensio ile maçın başında net pozisyonlar yakalarken bunları sonuçlandıramadı. Mücadelenin 28. dakikasında Anderson Talisca'nın penaltı atışından kaydettiği golle öne geçen sarı-lacivertliler, 30. dakikada Mert Müldür'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 37. dakikada yine Talisca'nın ayağından 3. golü buldu ve ilk yarı 3-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun ritmini düşüren ve rakibine pozisyon vermeyen sarı-lacivertliler, 87. dakikada Marco Asensio'nun golüyle farkı 4'e çıkardı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı. REKLAM Fenerbahçe, bu galibiyetle 36 puana ulaştı ve ikinci sıraya yükseldi.

TALİSCA ATMAYA DEVAM ETTİ Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda skor üretmeyi başaran tecrübeli oyuncu, hafta içinde Brann deplasmanında 3 gol atarak yıldızlaşmıştı. Konyaspor maçı öncesinde ligde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, Konyaspor karşısında takımı adına 2 gol atmayı başardı. Talisca, ligdeki gol sayısını 8'e çıkarırken, toplamda 13 gole ulaştı.

MERT MÜLDÜR SİFTAH YAPTI Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ilk golünü kaydetti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan tecrübeli sağ bek, bu sezon toplamda ligde 3, Avrupa'da da 5'i ilk 11'de olmak üzere 14 maçta görev alırken, gol bulamamıştı. REKLAM Mert, Konyaspor karşısında 30. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, bu sezon ilk golüne imza attı.

ASENSİO YİNE ATTI Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor mücadelesi öncesinde ligde 6 gol atmıştı. Gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan İspanyol oyuncu, Konyaspor karşısında bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

LİGDE 5 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ Fenerbahçe, ligde 5 maçın ardından kalesini gole kapattı. Son olarak Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ardından sırasıyla Beşiktaş, Kayserispor ve Rizespor'dan 2'şer, Galatasaray ve Başakşehir'den 1'er gol yemişti. Fenerbahçe, Konyaspor'u da 4-0 ile geçerken 5 maç aranın ardından rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

PENALTI VAR'DAN GELDİ Fenerbahçe'nin maçın 26. dakikasında kazandığı penaltı vuruşu VAR kararı sonucunda verildi. REKLAM Müsabakanın 24. dakikasında Jhon Duran, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ozan Ergün pozisyonu devam ettirirken, VAR hakemi izlemesi için 25. dakikada hakemi kenara çağırdı. Pozisyonu ekrandan izleyen Ergün, 26. dakikada penaltı kararı verdi. Talisca, 28. dakikada kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

BROWN DEVAM EDEMEDİ Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Brown, müsabakanın 48. dakikasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Saha içinde tedavisi yapılan 23 yaşındaki oyuncu, 55. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.