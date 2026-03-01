Canlı
        Fenerbahçe açıkladı: Tedesco, Antalyaspor maçında yok!

        Fenerbahçe açıkladı: Tedesco, Antalyaspor maçında yok!

        Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle bugün oynanacak Antalyaspor maçında takımın başında yer alamayacağını açıkladı

        Giriş: 01.03.2026 - 18:58
        Fenerbahçe açıkladı: Tedesco, Antalyaspor maçında yok!

        Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle bugün oynanacak Antalyaspor maçında takımın başında yer alamayacağını açıkladı.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır.

        Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır.

        Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

        Ataşehir'deki sopalı 'yol verme' kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza

        (İHA) - Ataşehir'de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasının sopalı kavgaya dönüşmesinin ardından yakalanan 3 şahsa toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.Olay, önceki gün Ataşehir İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerind...
