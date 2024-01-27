Fenerbahçe Alagöz Holding, Bursaspor deplasmanında kazandı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 108-77 mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 108-77 yendi.
Sarı-Lacivertliler bu sonuçla birlikte namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Şakacı, Ahmet Murat Arıkanlı, Fatih Erdoğan
Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly 14, Tuba Poyraz 7, Eda Şahin, Wallace 20, Fluker 16, Baptiste 20
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 10, Howard 18, Selin Rachel Gül 4, İdil Saçalır 2, Alperi Onar 10, Anderson 6, Tilbe Şenyürek 13, Collier 24, McBride 21
1. Periyot: 10-31
Devre: 37-55
3. Periyot: 55-77