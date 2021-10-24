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Fenerbahçe - Alanyaspor (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligde Trabzonspor'a mağlup olduktan sonra Avrupa Ligi'nde Antwerp ile berabere kalan Fenerbahçe, taraftarının önünde kötü gidişata dur demek istiyor. Son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Alanya ise çıkışını sürdürmenin peşinde

Fenerbahçe - Alanyaspor (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırlıyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR

STAT: Ülker
SAAT: 19:00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

MAÇTAN NOTLAR

Ligde son maçında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertliler, Antalya temsilcisi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, 9 maçta topladığı 19 puan ve averajla haftaya 3. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmesi beklenmeyen Serdar Aziz'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-jae maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), 3 maç ceza verdiği Bright Osayi-Samuel ile 1 maç men cezası verdiği Altay Bayındır da kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin durumuna teknik ekip tarafından karar verilecek.

GUSTAVO SINIRDA

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından beri teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncusu olarak dikkati çeken Brezilyalı orta saha, bu sezon 3 sarı kart gördü. Gustavo, Aytemiz Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Konya deplasmanında yer alamayacak.

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