Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde karşılaştığı Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin ligde 10 puanı bulunuyor. Fenerbahçe karşılaşması öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşan Aytemiz Alanyaspor'un ise 12 puanı var.

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FENERBAHÇE - ALANYASPOR



STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 18.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Eljif, Valbuena, Ayew, Slimani, Frey

YEDEKLER: Berke, Mehmet Topal, İsmail, Mahsun, Ferdi, Reyes, Barış, Benzia, Batuhan, Yiğithan

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

ALANYASPOR: Haydar, Nsakala, Merih, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Maniatis, Efecan, Djalma, Fernandes, Cisse

YEDEKLER: İsmail, Filipe, Bobo, Kaan, Villafanez, Hasa, Welinton, Taha, Cenk Ahmet

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Camunak

SÜPER LİG PUAN DURUMU

EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlık süreci devam eden Mehmet Topal ve Mehmet Ekici de Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacak. Fenerbahçe'de daha önce Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Ozan Tufan ve Yassine Benzia kadro dışı bırakılmıştı.

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