        Fenerbahçe, Antalya'dan ayrıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Antalya'dan ayrıldı!

        Süper Lig'de dün deplasmanda oynadığı Corendon Alanyaspor karşılaşması sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşları iptal edilen Fenerbahçe kafilesi, Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndan İstanbul'a gitti.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:09
        Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesinin ardından Alanya'da kamp yaptıkları otele döndü.

        Geceyi otelde geçiren Fenerbahçe kafilesi, bugün saat 13.00 civarında Gazipaşa Alanya Havalimanı'na geldi. Takım otobüsünden inen futbolcular, havalimanına giriş yaptı. Bu sırada havalimanında uçuşlarını bekleyen bazı yolcular, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

