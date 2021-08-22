Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Pelkas, Novak, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, müsabakada forma giyemiyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

SAAT: 21.45

HAKEM: Halil Umut Meler

STAT: Ülker

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Altay, Min-jae Kim, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, yarın sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (4G 3B), tek mağlubiyetini Ekim 2019'da sahasında aldı (0-1).

Fenerbahçe'ye konuk olduğu son beş Süper Lig maçının üçünden puanla ayrılan Antalyaspor (2G 1B 2M), daha önceki 20 ziyaretinin 18'inden mağlup dönmüştü (1G 1B).

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, son 10 sezonda sadece bir kez ilk iki maçından da galip ayrılabildi (2019/20).

Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçı kazanamayan Antalyaspor (3B 5M), daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ekim 2019-Ocak 2020 arasında yaşadı (11 maç).

Süper Lig'in son 17 sezonunda da oynadığı ilk iç saha maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (13G 4B), puan kayıplarının üçünü son beş sezonda yaşadı (2016/17, 2017/18 & 2020/21).

51. RANDEVU

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 50 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 90 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu müsabaka 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra iç sahada kırmızı-beyazlı ekiple yaptığı 24 maçtan 20'sini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve 2019-2020'de ise aynı skorla mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 57 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 20 gol gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 50 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

ÜLKER STADI