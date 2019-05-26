Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu 6. sırada tamamladı.
13. dakikada Mija Zajc'ın golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 33. dakikada Mevlüt'ün golüne engel olamadı.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken 69. dakikada sahneye Eljif Elmas çıktı. Genç futbolcu şık bir golle Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.
Mücadelede 90+1'inci dakika oynanırken sahne alan Victor Moses skoru 3-1'e getirdi.
Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligi 6. sırada tamamladı.
FENERBAHÇE: 3 - ANTALYASPOR: 1
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 İsmail Köybaşı),Jailson, Eljif Elmas, Dirar (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin),Mehmet Ekici, Moses, Zajc (Dk. 68 Mehmet Topal)
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk (Dk. 74 Hakan Özmert),Diego, Tarık Çamdal, Chico, Amilton (Dk. 80 Doukara),Harun Alpsoy, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Dk. 75 Drole)
Goller: Dk. 13 Zajc, Dk. 69 Eljif Elmas, Dk. 90+1 Moses (Fenerbahçe),Dk. 33 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Doğukan Sinik, Dk. 52 Diego, Dk. 58 Amilton (Antalyaspor),Dk. 50 Jailson (Fenerbahçe)
MAÇIN DAKİKALARI
İLK YARIDAN DAKİKALAR
13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasında müsait durumda bulunan Zajc'a çıkardı. Sloven futbolcunun boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
16. dakikada Serdar Özkan'ın savunma arkasına pasına iyi bir koşu yapan ve topla buluşan Doğukan Sinik'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Volkan Demirel meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Amilton'un sağdan ortasında savunmada Sadık'ın büyük hatasıyla topu önünde bulan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
35. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Serdar Özkan'ın vuruşunda, kaleci Volkan topu son anda çeldi. Pozisyonun devamında Hasan Ali Kaldırım tehlikeyi uzaklaştırdı.
45+1. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Harun Alpsoy'un ara pasıyla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton'un şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
57. dakikada Dirar'ın kısa pasında kaptığı aldığı topla hareketlenen Amilton, Isla'dan da sıyrılarak meşin yuvarlağı rakip ceza sahası içine kadar sürdü. Amilton, kaleci Volkan ile karşı karşıya vuruşta topu dışarı gönderdi.
61. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda kaleci Ferhat seken topu kornere çeldi.
64. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Diego'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak önce kaleci Volkan'a daha sonra yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Dirar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
69. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan Moses ile gelişen atakta sıfıra inen Nijeryalı oyuncu, meşin yuvarlağı içerdeki Dirar'a, Dirar'da geriden gelen Eljif'e çıkardı. Makedon futbolcunun gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.
90+1. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Jailson'un ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Moses'ın vuruşunda, top kaleciden sekti. Nijeryalı oyuncu, yeniden önüne düyen meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1.
Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor'u 3-1 yenerek, sezonu 6. sırada tamamladı.
Ligde son 4 maçını kazanarak geç bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, oldukça kötü geçen sezonu 46 puanla 6. olarak bitirmeyi başardı.
Antalyaspor ise 5. olup Avrupa kupalarına gitme fırsatını değerlendiremedi ve sezonu 45 puanla 7. sırada bitirdi.
TARAFTARLAR MEHMET TOPAL İÇİN İKİYE BÖLÜNDÜ
Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Topal'a tepki gösterirken, bir kısmı ise destek verdi.
Maçın 68. dakikasında Zajc'ın yerine oyuna giren Mehmet Topal'a tribünlerden ıslıklı protesto geldi. Bir kısım taraftar ise Mehmet Topal lehine bağırdı.
Protestolara sinirlenen Mehmet Topal, teknik direktör Ersun Yanal'dan kendisini oyundan almasını istedi. Bu talebi kabul etmeyen Ersun Yanal, oyuncusunu alkışladı.
Maç sonunda ise bütün Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular Mehmet Topal'ın yanına giderek sarıldı. Ersun Yanal'ın oyuncusunu alkışlamasıyla, tribünlerin büyük bir bölümü de tecrübeli futbolcuya destek oldu.
AVERAJI 0'LADI
Fenerbahçe, Süper Lig'de tarihinde ikinci kez sezonu 0 averajla tamamladı.
Ligde 34 hafta sonunda 44 gol atıp 44 gol yiyen Fenerbahçe, tarihinde ilk kez eksi averajla sezonu bitirmekten kurtuldu.
Sarı-lacivertliler, 1990-1991 sezonunu da 0 averajla kapatmıştı.
KADIKÖY'DE 12 MAÇLIK SERİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de iç sahada 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son olarak teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiği MKE Ankaragücü maçını kaybetmişti. Taraftarı önünde son olarak 28 Ekim 2018'de kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.
VALBUENA VEDA ETTİ
Fenerbahçe'den ayrılacağını açıklayan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Valbuena, karşılaşma öncesi sahaya inerek tribünleri tek tek dolaştı. Taraftarın büyük alkışını alan Valbuena, kendisine gösterilen sevgiye aynı şekilde karşılık verdi.
EMRE BELÖZOĞLU TEZAHÜRATLARI
Sarı-lacivertli taraftarlar, gelecek sezon Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Emre Belözoğlu için tezahüratlar yaptı. Fenerbahçe'den 2015 yılında ayrılan ve tekrar takıma dönmesi beklenen Emre lehine uzun süre bağırdı. Taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine de tezahüratlarda bulundu.
NEUSTADTER'DEN DE VEDA
Sözleşmesi ay sonunda bitecek Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter de sosyal medya hesabından sarı-lacivertli formayla son maçına çıktığını açıkladı. Antalyaspor karşısında yedekler arasında yer alan Neustaedter, sosyal medya hesabında formasını paylaşarak "Son gün" mesajını yazdı.
YUSUF MERT TUNÇ'UN İLK HEYECANI
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeteneği Yusuf Mert Tunç, kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta kadroya girdi. 21 Yaş Altı Ligi'nde attığı 22 golle "Gol Kralı" olan Yusuf Mert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk kez A takım kadrosuna dahil edildi. Yusuf Mert'in yanı sıra genç oyuncular Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin ve Abdulcebrail Akbulut da kadroya girdi.
TRİBÜNLER DOLMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor maçına ilgi göstermedi. Sezonun son maçında tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kaldı. Antalyaspor'u destekleyen 30 kadar taraftar da deplasman tribünündeki yerini aldı.
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