Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu 6. sırada tamamladı.

13. dakikada Mija Zajc'ın golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 33. dakikada Mevlüt'ün golüne engel olamadı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken 69. dakikada sahneye Eljif Elmas çıktı. Genç futbolcu şık bir golle Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Mücadelede 90+1'inci dakika oynanırken sahne alan Victor Moses skoru 3-1'e getirdi.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligi 6. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE: 3 - ANTALYASPOR: 1



Stat: Ülker



Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 İsmail Köybaşı),Jailson, Eljif Elmas, Dirar (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin),Mehmet Ekici, Moses, Zajc (Dk. 68 Mehmet Topal)



Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk (Dk. 74 Hakan Özmert),Diego, Tarık Çamdal, Chico, Amilton (Dk. 80 Doukara),Harun Alpsoy, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Dk. 75 Drole)



Goller: Dk. 13 Zajc, Dk. 69 Eljif Elmas, Dk. 90+1 Moses (Fenerbahçe),Dk. 33 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 29 Doğukan Sinik, Dk. 52 Diego, Dk. 58 Amilton (Antalyaspor),Dk. 50 Jailson (Fenerbahçe)



MAÇIN DAKİKALARI



İLK YARIDAN DAKİKALAR



13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasında müsait durumda bulunan Zajc'a çıkardı. Sloven futbolcunun boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



16. dakikada Serdar Özkan'ın savunma arkasına pasına iyi bir koşu yapan ve topla buluşan Doğukan Sinik'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Volkan Demirel meşin yuvarlağı kornere çeldi.



33. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Amilton'un sağdan ortasında savunmada Sadık'ın büyük hatasıyla topu önünde bulan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

VALBUENA VEDA ETTİ

Fenerbahçe'den ayrılacağını açıklayan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Valbuena, karşılaşma öncesi sahaya inerek tribünleri tek tek dolaştı. Taraftarın büyük alkışını alan Valbuena, kendisine gösterilen sevgiye aynı şekilde karşılık verdi.

EMRE BELÖZOĞLU TEZAHÜRATLARI

Sarı-lacivertli taraftarlar, gelecek sezon Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Emre Belözoğlu için tezahüratlar yaptı. Fenerbahçe'den 2015 yılında ayrılan ve tekrar takıma dönmesi beklenen Emre lehine uzun süre bağırdı. Taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine de tezahüratlarda bulundu.

NEUSTADTER'DEN DE VEDA

Sözleşmesi ay sonunda bitecek Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter de sosyal medya hesabından sarı-lacivertli formayla son maçına çıktığını açıkladı. Antalyaspor karşısında yedekler arasında yer alan Neustaedter, sosyal medya hesabında formasını paylaşarak "Son gün" mesajını yazdı.

YUSUF MERT TUNÇ'UN İLK HEYECANI

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeteneği Yusuf Mert Tunç, kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta kadroya girdi. 21 Yaş Altı Ligi'nde attığı 22 golle "Gol Kralı" olan Yusuf Mert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk kez A takım kadrosuna dahil edildi. Yusuf Mert'in yanı sıra genç oyuncular Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin ve Abdulcebrail Akbulut da kadroya girdi.

TRİBÜNLER DOLMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor maçına ilgi göstermedi. Sezonun son maçında tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kaldı. Antalyaspor'u destekleyen 30 kadar taraftar da deplasman tribünündeki yerini aldı.