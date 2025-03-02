Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele için heyecan dorukta. Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip bu karşılaşmadan üç puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında Ülker Stadyumu’nda Onvo Antalyaspor’u ağırlayacak.Bu akşam başlayacak ve canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Avrupa ve ligde yoluna emin adımlarla devam eden sarı lacivertliler, Galatasaray ile olan puan farkını kapatmak için Antalyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. İşte Fenerbahçe- Antalyaspor maçı yayın bilgisi...
FENERBAHÇE- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Antalyaspor maçı 2 Mart Pazar 20.30'da oynanacak.
FENERBAHÇE- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Onvo Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Petrusenko, Larsson, Safuri, Ven De Streek, Samudio
MOURİNHO CEZALI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.
3 EKSİK
Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.
3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.