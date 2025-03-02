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        Haberler Bilgi Gündem Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe- Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele için heyecan dorukta. Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip bu karşılaşmadan üç puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:38
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        Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında Ülker Stadyumu’nda Onvo Antalyaspor’u ağırlayacak.Bu akşam başlayacak ve canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Avrupa ve ligde yoluna emin adımlarla devam eden sarı lacivertliler, Galatasaray ile olan puan farkını kapatmak için Antalyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. İşte Fenerbahçe- Antalyaspor maçı yayın bilgisi...

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        FENERBAHÇE- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe- Antalyaspor maçı 2 Mart Pazar 20.30'da oynanacak.

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        FENERBAHÇE- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

        5

        Onvo Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Petrusenko, Larsson, Safuri, Ven De Streek, Samudio

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        MOURİNHO CEZALI

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.

        3 EKSİK

        Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        3 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

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