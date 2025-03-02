Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında Ülker Stadyumu’nda Onvo Antalyaspor’u ağırlayacak.Bu akşam başlayacak ve canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Avrupa ve ligde yoluna emin adımlarla devam eden sarı lacivertliler, Galatasaray ile olan puan farkını kapatmak için Antalyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. İşte Fenerbahçe- Antalyaspor maçı yayın bilgisi...