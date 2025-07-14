Fenerbahçe arsaVev, Elena Santos'u kadrosuna kattı!
Fenerbahçe arsaVev, 28 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattı.
Giriş: 14.07.2025 - 20:36 Güncelleme: 14.07.2025 - 20:36
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi forması giyen Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.
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