Fenerbahçe, ArsaVev ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, ArsaVev ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

ArsaVev, bu iş birliği kapsamında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın sponsoru oldu.

Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyelerinden Kemal Danabaş ve Hulusi Belgü, ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ve ArsaVev Genel Müdürü Cem Ergüven katıldı.

Törende konuşan Kızılhan, "Fenerbahçe olarak, kadınlara ve kadın sporlarına verdiğimiz değeri her fırsatta ortaya koyuyoruz. ArsaVev’in, kadın sporcularımıza ve kadın branşlarımıza katkı sağlama vizyonu da bu değerlerin ne kadar ortak olduğunu gösteriyor." dedi.

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Kulüp ile ArseVev arasında geçen sezona göre daha da büyüyen ve kapsamlı hale gelen bir iş birliği anlaşması yapıldığını kaydeden Kemal Danabaş ise "ArsaVev bu sponsorlukla birlikte üç kadın şubemizin de destekçisi oldu. Bu bizim için çok kıymetli bir destek. Fenerbahçe olarak branş fark etmeksizin, kadın sporculara olan desteğimizi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefliyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz." şeklinde konuştu.