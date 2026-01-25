Habertürk
        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'ndan 18 gollü galibiyet!

        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'ndan 18 gollü galibiyet!

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında lider Fenerbahçe arsaVev, sahasında Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u 18-0 mağlup etti.

        Giriş: 25.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:47
        Fenerbahçe'den Gaziantep ALG Spor'a 18 gol!
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe arsaVev, Gaziantep ALG Spor'u konuk etti.

        Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı 18-0 kazandı.

        Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da sarı-lacivertliler, 7-0 önde tamamladı.

        Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Alkhovik, 20, 22 ve 44. dakikalarda Staskova, 30. dakikada Adjwoa Haizel (kendi kalesine), 35 ve 41. dakikalarda Busem Şeker, 46 ve 53. dakikalarda Mesude Alayont, 54, 57, 59 ve 67. dakikalarda Salas, 64. dakikada Plummer, 81, 90+3 ve 90+5. dakikalarda Yağmur Uraz, 86. dakikada da Otu kaydetti.

        Fenerbahçe arsaVev, bu galibiyetle ligde puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

        Avcılar Belediyesi eski başkan yardımcısı intihar etti

        İstanbul Avcılar ilçesinin eski dönem belediye başkan yardımcılarından Burçin Baykal (41) önceki gün intihar etti. Baykal, Ataköy Camii'nde kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlanırken 2 ay önce de Baykal'ın ağabeyi Burak'ın da intihar ettiği öğrenildi. (İHA)

