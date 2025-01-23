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        Fenerbahçe, Avrupa'da 3. beraberliğini aldı

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Lyon ile golsüz berabere kaldı ve bu sezonki 3. beraberliğini elde etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 23:05 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:05
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        Fenerbahçe, Avrupa'da 3. beraberliğini aldı
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransa ekibi Lyon ile karşılaştı. Mücadeleden gol sesi çıkmazken taraflar puanları paylaştı.

        Organizasyonun ilk maçında Union Saint-Gilloise'i mağlup eden sarı-lacivertliler, sırasıyla Twente ve Manchester United ile berabere kaldı.

        AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao'ya karşı mağlubiyet alan Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda yendi.

        Bugün de Lyon'u konuk eden Fenerbahçe, gol bulamazken hanesine 1 puan yazdırdı.

        Jose Mourinho'nun öğrencileri puanını 9'a yükseltti.

        Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin son maçında 30 Ocak Perşembe günü Midtjylland'a konuk olacak.

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