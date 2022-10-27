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Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında liderlik için Fransa temsilcisi Rennes'i konuk ederken 3-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve haftayı lider tamamladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdürürken tarihe geçti!

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  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında liderlik için Fransa temsilcisi Rennes'i konuk eden Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk ekip etkili başladı. Rennes, maçın 5. dakikasında Amine Gouiri'nin golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler bu golün şokunu atlatamadan Fransa temsilcisi Lovro Majer ile bir kez daha ağları sarssa da VAR kararıyla bu gol iptal edildi.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Üstün oyununu sürdüren Rennes, 16. dakikada Martin Terrier'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İkinci golün ardından Fenerbahçe rakip kalede daha fazla göründü. Sarı-lacivertliler, birkaç etkili pozisyon üretse de golü bulamazken, konuk ekip hızlı ataklarla pozisyon aradı. Karşılaşmanın 30. dakikasında gelişen Rennes atağında Amine Gouiri, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    İlk yarının son bölümlerinde baskısını artıran Fenerbahçe, 42. dakikada Enner Valencia'nın golüyle farkı 2'ye indirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    İkinci yarıda rakip yarı sahada daha fazla görülen Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un değişikliklerinin ardından rakip kalede daha fazla görünen sarı-lacivertliler, 82. dakikada Miha Zajc'ın frikik golüyle farkı 1'e indirdi.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Müsabakanın son bölümünde baskısını artıran Fenerbahçe, 88. dakikada Emre Mor'un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

    Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Fenerbahçe, son maçlar öncesinde Rennes'in +1 averaj önünde liderliğini korudu.Sarı-lacivertliler, gruptaki son maçını 3 Kasım'da Polonya'da Dinamo Kiev ile yapacak.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    TARİHİ SERİYİ TEKRARLADI!

    Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Avrupa organizasyonlarına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden katılan ve uzatmalarda yaşadığı yenilgiyle Dinamo Kiev'e elenen sarı-lacivertiler, daha sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Rennes maçı öncesi elemeler dahil bu kulvarda 8 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Sarı-lacivertliler, 3-0'dan geri gelerek elde ettiği beraberlikle serisini 9 maça çıkardı.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun Avrupa yenilmezlik serisini de tekrarlamış oldu. 

     
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Sarı-lacivertliler Aralık 2006 ile Kasım 2007 arasında da 9 maçlık bir seri yakalamıştı. 2006-2007 sezonunda Aralık ayında Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kalarak başlanan seride Fenerbahçe devamında AZ Alkmaar ile 3-3 ve 2-2 berabere kalmış, 2007-2008 sezonunda ise çeyrek final oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e deplasmanda 3-0 yenilmişti.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    O maça kadar Inter'i evinde 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler devamında CSKA Moskova ile 2-2, PSV ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve sonrasında Kadıköy'de Hollanda ekibini 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe grup aşaması öncesinde de Anderlecht'i her iki maçta da yenmişti. 
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE!

    Sarı-lacivertliler Avrupa serüveninde golcü kimliğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında çıktığı beş maçta 11 gol atan Fenerbahçe, Avrupa kupalarının bu aşamalarındaki en yüksek sayısına ulaştı.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Jesus'un öğrencileri Dinamo Kiev'i 2-1, AEK Larnaca'yı 2-0 ve 2-1'lik skorla devirirken, Rennes ile 2-2 ve 3-3 berabere kaldı. Diğer yandan Avrupa Ligi gruplarında görev yaptığı son 13 maçı kaybetmeyen Jorge Jesus (8G 5B), bu karşılaşmalarda toplam 36 gol sevinci yaşadı.

     
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    VALENCIA, RENNES'İ YİNE BOŞ GEÇMEDİ

    Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Rennes karşısında yine gol bulmayı başardı.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Ligde attığı gollerle bu sezon sık sık adından söz ettiren Ekvadorlu golcü, grupta oynadıkları 4 karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Söz konusu karşılaşmalarda sadece Rennes filelerini havalandıran ve takımına deplasmanda 1 puanı getiren Valencia, ikinci golünü de maçın 42. dakikasında yine aynı takıma karşı attı.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    AVRUPA GOLCÜSÜ EMRE MOR

    Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcusu Emre Mor, Avrupa'da bu sezon ikinci golünü kaydetti.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Ligde sadece Kasımpaşa karşısında gol bulan Emre Mor, 4 Ağustos tarihinde Slovacko ile oynanan ve 3-0 kazanılan karşılaşmada gol atma başarısı göstermişti.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Emre, takımına puan kazandıran golüyle Avrupa'da bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.
  • Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi seriyi tekrarladı! FB Haberleri

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, Rennes maçını tamamlayamadı. Müsabakanın 57. dakikasında sakatlanarak kendisini yere bırakan 29 yaşındaki savunmacı, 60. dakikada yerini Ezgjan Alioski'ye bıraktı.

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