Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka için heyecanlı bekleyiş sürerken, Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrılırken, sarı-lacivertliler, kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. Ligde bugüne kadar oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de hedef, kalan 3 lig maçını kazanıp sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamak. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Başakşehir maçı 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 2'den canlı yayımlanacak.
F.BAHÇE'DE 6 EKSİK
RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 6 eksik bulunuyor.
Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Edson Alvarez, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu ise belirsiz.
Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından da ayrıca 3 maç ceza verilen kaleci Ederson'un yanı sıra sarı kart cezaları bulunan Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene de, karşılaşmada forma giyemeyecek.