        Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den Jorge Jesus açıklaması!

        Hakan Safi'den Jorge Jesus açıklaması!

        Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulüple son dönemde ismi yeniden anılan Jorge Jesus hakkında açıklamalarda bulundu. Jesus'un kendi felsefesine uymadığını belirten Safi, "Bizim Jorge Jesus ile bir temasımız yok" dedi.

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 23:33
        Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, göreve gelmesi halinde teknik direktör tercihiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

        "TÜRKİYE LİGİ'Nİ BİLEN HOCA DİYORUM"

        Safi, teknik direktör konusunda "tek adam" anlayışına sıcak bakmadığını belirterek, "Ben tek adam şovuna inanmam, takım oyununa inanırım. İstişareyi severim. Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyorum." ifadelerini kullandı.

        "JORGE JESUS İLE TEMASIMIZ YOK"

        Jorge Jesus iddialarına da açıklık getiren Safi, "Bizim Jorge Jesus ile bir temasımız yok. Benim felsefemle onun felsefesi aynı değil." dedi.

        İsmail Kartal sorusuna ise doğrudan isim vermeden yanıt veren Hakan Safi, yeniden "Türkiye Ligi'ni bilen hoca" vurgusu yaptı.

        "Baykuş Göz" ormanları izleyecek

        Denizli Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından orman yangınlarına erken müdahale amacıyla kamerayla 24 saat izleme yapabilen mobil gözetleme aracı geliştirildi.(AA)

