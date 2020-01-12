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HaberlerFutbol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç antrenmanı takip etti

Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Öte yandan antrenmandan önce engelli bir Fenerbahçe taraftarı, ayaklarıyla yaptığı Ali Koç resmini sarı-lacivertli kulübün başkanına hediye etti

Ali Koç

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli takım, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Antrenmanı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Başkan Koç, idmanı yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş ile izledi. Ali Koç, saha kenarında bir süre idari menajer Volkan Ballı ile sohbet etti.

Öte yandan antrenmandan önce engelli bir Fenerbahçe taraftarı, ayaklarıyla yaptığı Ali Koç resmini sarı-lacivertli kulübün başkanına hediye etti.

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