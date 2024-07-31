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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti

        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 15:21 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:21
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        F.Bahçe, İstanbul Valisi Gül'ü ziyaret etti
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        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül’le makamında bir araya geldi.

        Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Ali Koç, üzerinde isminin yazdığı ve imzaladığı Fenerbahçe formasını İstanbul Valisi Davut Gül’e takdim etti.

        Valilik binası önünde çekilen toplu fotoğrafın ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ziyaretle ilgili Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

        VALİ GÜL: F.BAHÇE TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ

        Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticilere görevlerinde başarılar dileyen ve Fenerbahçe'nin olimpiyatlara gönderdiği sporculara vurgu yapan Vali Davut Gül, “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kıymetli Başkanı ve Yönetim Kurulu bizleri ziyaret etti. Öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni yönetime başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiye’nin ve İstanbul’umuzun lokomotifi. İnşallah sportif başarılarıyla hem şehrimiz hem ülkemiz daha güzel yerlere gider. Olimpiyatlarda çok önemli katkı sundular. İnşallah hem ülkemiz olimpiyatlara daha çok sporcu ile katılır hem de Fenerbahçe buna daha çok katkı sunar. Umuyorum ki olimpiyatlara giden sporcularımız da daha iyi başarılarla döner. Başta Ali Başkanımız olmak üzere tüm yönetimine başarılar diliyorum.” dedi.

        ALİ KOÇ'TAN VALİ GÜL'E DAVET: EN KISA ZAMANDA SİZİ BİR MAÇTA AĞIRLAMAK İSTİYORUZ

        Vali Gül’e desteklerinden ötürü teşekkür eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, “Bizi kabul ettiği için Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Yeni Yönetim Kurulumuzla hayırlı-uğurlu olsun ziyaretine geldik. Sayın Valimiz beraber görev yaptığımız süre boyunca sadece Fenerbahçe’nin değil, tüm spor kulüplerinin ihtiyaçları için elinden gelen her şeyi yapıyor ve çok hassas davranıyor. Sağ olsunlar. Kulüplerin talepleri ve dertleri bitmez. Ne zaman Sayın Valimizden ricamız olsa bizler için her zaman elinden geleni yaptı. Sizin de bir talimatınız varsa biz de her zaman sizler için hazırız. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda da sizi bir maçta ağırlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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