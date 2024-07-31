Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül’le makamında bir araya geldi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Ali Koç, üzerinde isminin yazdığı ve imzaladığı Fenerbahçe formasını İstanbul Valisi Davut Gül’e takdim etti.

Valilik binası önünde çekilen toplu fotoğrafın ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ziyaretle ilgili Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

VALİ GÜL: F.BAHÇE TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticilere görevlerinde başarılar dileyen ve Fenerbahçe'nin olimpiyatlara gönderdiği sporculara vurgu yapan Vali Davut Gül, “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kıymetli Başkanı ve Yönetim Kurulu bizleri ziyaret etti. Öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni yönetime başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiye’nin ve İstanbul’umuzun lokomotifi. İnşallah sportif başarılarıyla hem şehrimiz hem ülkemiz daha güzel yerlere gider. Olimpiyatlarda çok önemli katkı sundular. İnşallah hem ülkemiz olimpiyatlara daha çok sporcu ile katılır hem de Fenerbahçe buna daha çok katkı sunar. Umuyorum ki olimpiyatlara giden sporcularımız da daha iyi başarılarla döner. Başta Ali Başkanımız olmak üzere tüm yönetimine başarılar diliyorum.” dedi.