Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldiği ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı, sarı-lacivertiler 7-0 kazandı. Mücadelenin ardından soyunma odasında futbolcuları tebrik eden Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'in sözleri tepki çekti.

FB TV, maçın ardından Erol Bilecik'in takımla yaptığı konuşmayı yayınlarken Bilecik şunları söyledi:

"Müthiş bir oyun oldu. Bizleri gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a, 'cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız"

Sosyal medyada birçok kişi Bilecik'in bu sözlerine tepki gösterdi.