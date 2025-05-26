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        Haberler Magazin Fenerbahçe basketbol takımı, Euroleague final maçında Monaco'yu yenerek Avrupa'nın en büyük takımı oldu. Ünlüler, şampiyonluk coşkusunu paylaşımlarıyla ifade etti

        Ünlülerin Fenerbahçe coşkusu

        Fenerbahçe basketbol takımı, Euroleague final maçında Monaco'yu yenerek Avrupa'nın en büyük takımı oldu. Ünlüler, şampiyonluk coşkusunu paylaşımlarıyla ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 09:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:19
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        "Yaşa Fenerbahçe"
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        Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Beko!... Sarı - lacivertliler, Final Four finalinde karşılaştığı Monaco'yu 81 - 70 mağlup ederek Euroleague'de 2024 - 2025 sezonunun şampiyonu oldu.

        Fenerbahçe, 2017'nin ardından Avrupa'nın 1 numaralı kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

        2017'DE DE KAZANMIŞTI

        Fenerbahçe, 2017'de de Euroleague'i Yunanistan'ın Olimpiakos Takımı'nı 80 - 64 yenerek kazanmıştı.

        Ünlüler, Fenerbahçe'nin ikinci Euroleague şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

        EMEL SAYIN

        SİBEL CAN

        İLKNUR SOYDAŞ

        SİBEL TURNAGÖL

        GÖKHAN ÖZOĞUZ

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        ALİŞAN

        TOLGAHAN SAYIŞMAN

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