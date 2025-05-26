Fenerbahçe, 2017'de de Euroleague'i Yunanistan'ın Olimpiakos Takımı'nı 80 - 64 yenerek kazanmıştı.
Ünlülerin Fenerbahçe coşkusu
Fenerbahçe basketbol takımı, Euroleague final maçında Monaco'yu yenerek Avrupa'nın en büyük takımı oldu. Ünlüler, şampiyonluk coşkusunu paylaşımlarıyla ifade etti
Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Beko!... Sarı - lacivertliler, Final Four finalinde karşılaştığı Monaco'yu 81 - 70 mağlup ederek Euroleague'de 2024 - 2025 sezonunun şampiyonu oldu.
Fenerbahçe, 2017'nin ardından Avrupa'nın 1 numaralı kupasını ikinci kez müzesine götürdü.
Ünlüler, Fenerbahçe'nin ikinci Euroleague şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.
EMEL SAYIN
SİBEL CAN
İLKNUR SOYDAŞ
SİBEL TURNAGÖL
GÖKHAN ÖZOĞUZ
ALİŞAN
TOLGAHAN SAYIŞMAN
DERYA ULUĞ