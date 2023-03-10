Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı ev Fenerbahçe Beko 81-73 kazandı. THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 28. haftasında sahasında İspanyol ekip Barcelona ile karşılaştı.

Barcelona ise 28 maçta 18 galibiyet ve 10 mağlubiyetle mücadele ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele öncesi, Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen Jan Vesely için özel bir karşılama düzenlendi.