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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko: 90 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 64 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 90 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 64 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-64 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 23:44 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:44
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        Hakemler: Mehmet Şahin, Fatih Güler, Yiğit Gönültaş

        Fenerbahçe Beko: Motley 16, Şehmus Hazer 14, Wilbekin 15, Tarık Biberoviç 11, Sestina 9, Papagiannis 6, Melih Mahmutoğlu 5, Mert Emre Ekşioğlu, Madar 14

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Berke Aygündüz 6, Bleijenbergh 6, Pecarski 2, Lomazs 15, Oturu 9, Mason 19, Ömer Yasir Küçük, Alihan Demir, Oktay Güneş, Çağatay Özkan 5, Garıp Berke Atar 2

        1. Periyot: 18-17

        Devre: 33-33

        3. Periyot: 57-49

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