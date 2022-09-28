Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

36. Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. Bugün Ankara Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele öncesi basketbolseveler; Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...

ABONE OL
  • Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Basketbolda 2022-2023 sezonu öncesi oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek iki ezeli rakibin mücadelesi öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçına dair ayrıntılar...
  • Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

    FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.
  • Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

    FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

    İKİ TAKIM 171. KEZ KARŞI KARŞIYA

    Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında bugüne kadar oynanan 170 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 103'ünde Anadolu Efes, 67'sinde ise Fenerbahçe Beko gülen taraf oldu.
  • Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

    KUPADA 8. KEZ

    İki takım arasında şimdiye dek oynanan 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes 4, Fenerbahçe Beko ise 3 kez galip ayrılan taraf oldu.
  • Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

    İlki 1985 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde bugüne kadar 23 kez boy gösteren Anadolu Efes, 12 kez mutlu sona ulaşarak bu anlamlı kupayı en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduruyor.
  • Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

    Anadolu Efes’in ardından Fenerbahçe Beko 7, Ülker 6, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Tofaş, Beşiktaş, Eczacıbaşı ve Çukurova da birer şampiyonluk ile sıralanıyorlar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.