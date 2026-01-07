Habertürk
        Fenerbahçe Beko, Dubai deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Dubai deplasmanında

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21. haftasında yarın Dubai ile deplasmanda mücadele edecek.

        Giriş: 07.01.2026 - 10:11 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:54
        EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 21. hafta maçında yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibine konuk olacak.

        Coca Cola Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

        Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

        Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

        Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.

