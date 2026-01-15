Habertürk
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Valencia'yı ağırlayacak! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Valencia’yı ağırlayacak!

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de yarın Valencia Basket'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 13:03 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:03
        Fenerbahçe Beko'nun rakibi Valencia!
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 22. haftasında yarın Valencia Basket'i konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

        Oynadığı 20 maçta 13 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım ligde 5. sırada, 21 maçta 14 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 3. sırada yer alıyor.

        Sarı-lacivertli ekipte Bonzie Colson ve yeni transfer Chris Silva'nın sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nando De Colo'nun ise bu maçta kadroda olması bekleniyor.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi, Valencia Basket 94-79 galip tamamlamıştı.

