FENERBAHÇE BEKO FINAL FOUR TARİHİ: Final Four nerede oynanacak? Fenerbahçe'nin rakibi kim?
Fenerbahçe Beko'nun Final Four'daki tarihi merak konusu olurken, EuroLeague'de sezonun en kritik dönemine girildi. Basketbol dünyasının odağı Final Four organizasyonuna çevrilirken, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında şampiyonluk mücadelesi verecek takımlar sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarlar ise turnuvanın takvimi ve eşleşmelerle ilgili tüm ayrıntıları yakından takip ediyor.
Fenerbahçe Beko’nun Final Four’da sahne alacağı tarih merak edilirken, EuroLeague’de sezonun en heyecanlı ve belirleyici aşamasına girildi. Avrupa basketbolunun zirvesi olarak görülen bu organizasyonda şampiyonluk için mücadele edecek takımlar son hazırlıklarını tamamlarken, basketbolseverlerin ilgisi tamamen Final Four’a yönelmiş durumda. Taraftarlar ise maç takvimi, eşleşmeler ve tüm detayları yakından izliyor.
2026 EUROLEAGUE FINAL FOUR NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe Beko’nun Final Four karşılaşmasını hangi şehirde oynayacağı merak edilirken, 2026 EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunun adresi belli oldu. Avrupa basketbolunun en önemli etkinliklerinden biri olan Final Four, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek. Turnuvaya, Panathinaikos’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Telekom Center sahne olacak. Kıtanın en güçlü ekipleri, bu salonda kupaya uzanmak için parkede kozlarını paylaşacak.
2026 EUROLEAGUE FİNAL FOUR FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?
Fenerbahçe Beko’nun Final Four yarı finalindeki rakibi netleşti. Sarı-lacivertli ekip, Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Olympiakos ile eşleşti. Son yıllarda güçlü kadrosu ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken Olympiakos karşısında Fenerbahçe Beko’yu zorlu bir mücadele bekliyor. Bu kritik karşılaşma, Final Four’un en dikkat çeken ve basketbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği eşleşmeler arasında yer alıyor.