        Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibini ağırlıyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibini ağırlıyor

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 13. haftasında yarın İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

        24.11.2025 - 10:11
        Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

        Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya 8. sırada girdi.

        Virtus Bologna ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 12. sırada yer aldı.

