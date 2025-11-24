Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibini ağırlıyor
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 13. haftasında yarın İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.
Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya 8. sırada girdi.
Virtus Bologna ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 12. sırada yer aldı.
