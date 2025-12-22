Habertürk
        Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 09:41 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:41
        Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona!
        Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

        Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.

        Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.

        Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.

        Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.

