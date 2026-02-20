Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek adını finale yazdırmak istiyor. Türk Telekom ise rakibini geçip şampiyonluk için bir adım atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...