Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı final maçında Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe Beko - Türk Telekom basket maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Karşılaşmayı kazanan ekip finalde Beşiktaş Gain - Anadolu Efes maçının galibi ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek adını finale yazdırmak istiyor. Türk Telekom ise rakibini geçip şampiyonluk için bir adım atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı, 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.