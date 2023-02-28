Fenerbahçe Beko, Yunan skorer Tyler Dorsey ile anlaşma sağladı. NBA G-League takımlarından Texas Legends'tan ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönme kararı veren Dorsey, Fenerbahçe Beko ile imzalamaya çok yakın.
Yunanistan Milli Takımı için ter döken Birleşik Amerikalı oyuncu Dorsey, milli takımdan koçu Dimitris Itoudis'in çağrısına olumlu yanıt verdi.
İki taraf, 1.5+1 yıllık sözleşme konusunda görüşüyor. Yunan oyuncu, anlaşma sağlanması durumunda aylık 200.000 dolar kazanacak.
Tyler Dorsey, bu sezon Dallas Mavericks'te üç maçta forma şansı buldu. G-League'de Texas Legends ile ise maç başına 21.9 sayı, 4.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları tutturdu.
YORUMLAR