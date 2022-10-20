Fenerbahçe Beko Valencia basketbol maçı için geri sayım başlamış durumda. THY Euroleague'de yeni sezon hızlı bir giriş yapan sarı lacivertli ekibimiz, ilk 3 maçını da kazanarak zirve ortaklarından biri oldu. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Beko Valencia basketbol maçı ile ilgili tüm bilgiler...