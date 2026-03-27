Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 34. haftasında Litvanya'nın Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçının saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bugüne kadar oynadığı 33 maçta 23 galibiyet ve 10 yenilgi yaşadı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçının başlama saati...
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı için geri sayım başladı. Zalgiris 19 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 34. haftaya 6. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, son olarak Maccabi Rapyd takımına 94-89 mağlup olmuştu. Zorlu mücadeleyi Tomislav Hordov (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa) ve Igor Dragojevic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı, 27 Mart 2026 Cuma günü saat 20.45 oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maç S Sport kanalında canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
2025-26 Zalgiris Kaunas 84-81 Fenerbahçe Beko
2024-25 Fenerbahçe Beko 98 - 86 Zalgiris Kaunas
2024-25 Zalgiris Kaunas 65 - 72 Fenerbahçe Beko
2023-24 Zalgiris Kaunas 98 - 75 Fenerbahçe Beko
2023-24 Fenerbahçe Beko 80 - 78 Zalgiris Kaunas
2022-23 Fenerbahçe Beko 87 - 79 Zalgiris Kaunas
2022-23 Zalgiris Kaunas 86 - 66 Fenerbahçe Beko
2021-22 Fenerbahçe Beko 73 - 67 Zalgiris Kaunas
2021-22 Zalgiris Kaunas 86 - 75 Fenerbahçe Beko
2020-21 Fenerbahçe Beko 84 - 61 Zalgiris Kaunas
2020-21 Zalgiris Kaunas 99 - 62 Fenerbahçe Beko