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Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabı sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecanla beklenen maçla ilgili merak edilen detaylar belli oldu. İşte Fenerbahçe - Benfica maçı ile ilgili detaylar...

13 Ağustos 2018 Pazartesi, 19:40:45 | Güncelleme:

Sporseverler,  Fenerbahçe - Benfica maçına kilitlenmiş durumda. Maçla ilgili detaylar, karşılaşma öncesi, en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, futbol severlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Benfica maçı ile ilgili detaylar...

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 14 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında Ülker Stadı'nda konuk edeceği Benfica karşılaşmasını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan maçta Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken, müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 222. RANDEVUDA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak sarı-lacivertliler, 44. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 221 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 95 yenilgi aldı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 ön eleme turunu da geçemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa'da 222. maçına çıkacak.

Portekiz'deki ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, 44. sezonunu geçirdiği Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 221 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 95 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 274 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 327 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 221 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon

 O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 54 28 15 11 73 49
Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 31 12 9 10 46 36
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
TOPLAM 221 81 45 95 274 327 

Kupa 1'de son 3 ön elemeye geçemedi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 ön eleme turunu da geçemedi.

Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Fenerbahçe, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk'le sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı. Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 1-0 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.

Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezona 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.

Fenerbahçe, "Kupa 1"deki ön elemede elenme serisini bu maçta kırmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe, 8 kez turu geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan sarı-lacivertliler, 8 kez tur geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev, 2010-2011 sezonunda İsviçre'nin Young Boys, 2012-2013 sezonunda Rusya'nın Spartak Moskova, 2013-2014'te İngiltere'nin Arsenal ve 2015-2016'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, son olarak 2016-2017 sezonunda Monaco'ya elenmişti.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ BENFİCA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City’den 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani ilk antrenmanına çıktı. 
Fenerbahçe, İngiliz ekibi Leicester City’den kiraladığı Cezayirli forvet Islam Slimani, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Dün akşam Bursaspor maçını tribünlerden takip eden golcü forvet, takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Fenerbahçe’de mola yok

Spor Toto Süper Lig’de dün akşam Bursaspor ile karşılaşan ve sahadan 2 - 1 galip ayrılan Fenerbahçe, ara vermeden UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacakları Benfica maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 12.00’da başladı. Dün akşam oynanan Bursaspor maçında ilk on birde görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5’e 2 ile devam eden antrenman dar alanda maç ve taktik çalışmasıyla son buldu.
Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle oynayacakları maçın çalışmalarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

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