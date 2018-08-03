Geçen sezonun ardından Şampiyonlar Liginde 3. ön eleme oynama hakkı kazanan Fenerbahçe'nin ilk maçı ne zaman? Fenerbahçe ve Benfica denilince ilk akla gelen 2013'te ki UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşması geliyor. Fenerbahçeli taraftarlar bu karşılaşmayı rövanş niteliğinde görüyor. Peki, Benfica - Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, hangi tarihte rövanş ne zaman? İşte ayrıntılar...

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu tamamlandı ve Fenerbahçe, Benfica ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak. Turdaki ilk maç Portekiz'de, rövanşı ise Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe - Benfica maçının tarihi netlik kazandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sarı-lacivertliler önce üçüncü ön eleme turunda mücadele verecek. Bu turu geçerse play-off turuna yükselecek.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Benfica Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçı 7 Ağustos’ta Portekiz’de oynanacak. Rövanş maçı ise 14 Ağustos’ta oynanacak. Benfica Fenerbahçe maçı Bein Sports kanalında, saat 22:00’de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN GÖZÜ FENERBAHÇE'DE

Süper Lig’de 21. kez mutlu sona ulaşarak, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, 3. ön eleme turundaki Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinde ezeli rakibinin turu geçmesini bekliyor.

Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisini safdışı ederek play-off turuna yükselirse, Cim-Bom’un da yolunu açacak.

Son yıllarda Avrupa’da başarıya hasret kalan Galatasaray, UEFA kulüpler sıralamasında 29 bin 500 puanla 51. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe’nin rakibi Benfica ise 80 bin puanla 15. sırada...

Sarı-kırmızılılar, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi grup kurası için hazırlanan torbalarda şu an 3. torbanın son basamağında bulunuyor.

Çok kritik bir noktada yer alan Cim-Bom’un 3. torbada kalabilmesi için Fenerbahçe’nin, Benfica’yı elemesi gerekiyor.

Sarı-lacivertli takım, Portekizli rakibini safdışı ederse Galatasaray’ın kuraya 3. torbadan girme şansı devam edecek.

Benfica’nın play-off turunda elenmesi halinde de sarı-kırmızılılar bu tehlikeden kurtulacak.

Ancak Galatasaray’ın 3. torbada kalabilmesi sadece Benfica-Fenerbahçe eşleşmesine bağlı değil. Dinamo Kiev, Salzburg, PSV Eindhoven, Benfica ve Celtic gruplara kalmayı başaramazsa, Cim-Bom’un 3. torbanın son sıradaki yeri değişmeyecek. Bu takımlardan birinin bile grup aşamasına yükselmesi durumunda sarı-kırmızılılar 4. torbaya düşecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ