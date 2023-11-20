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        Fenerbahçe - Beşiktaş kadın futbol maçında zafer Fenerbahçe'nin!

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, derbide konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment'i 3-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:00 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:00
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        17. dakikada Beşiktaş JK United Payment öne geçti. Didem Karagenç'in rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Esra Manya'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

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        42. dakikada Fenerbahçe, beraberlik golünü kaydetti. Rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta altıpasın sol çaprazındaki Yaşam Göksu'nun arka direğe kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

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        45+2. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Sağdan topla hareketlenen Ecem Cumert'in yerden sert ortasında kale sahası önündeki Yağmur Uraz, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.

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        İlk yarı, bu skorla sona erdi.

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        79. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen İlayda Civelek'in arka direğe yerden sert ortasında altıpasın içindeki Yağmur Uraz'ın dokunuşunda top filelerle buluştu: 3-1.

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        90+5. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Kaleci Göknur Güleryüz'ün degaj için hazırlandığı sırada elindeki topu kafayla alan Halilaj, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-2.

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        Karşılaşma, Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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        Stat: Ülker

        Hakemler: Asen Albayrak, Türker Özer, Mert Altan Çakır

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        Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur Güleryüz, Ecem Cumert, İlayda Civelek, Kpaho, Gülbin Hız, Sevcova (Dk. 68 Cansu Kara), Coleman, Fatma Kara (Dk. 79 Cansu Gürel), Yaşam Göksu (Dk. 46 Berg), Busem Şeker, Yağmur Uraz (Dk. 85 Steer)

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        Beşiktaş JK United Payment: Yektaei, Sema Polat (Dk. 73 Seda Nur İncik), Maia, Ogbonna, Didem Karagenç, Gizem Gönültaş (Dk. 46 Macin), Esra Manya (Dk. 90 Başak Gündoğdu), Halilaj, Elif Keskin, Ikechukwu, Tukumbuke (Dk. 82 Rodriguez)

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        Goller: Dk. 17 Esra Manya, Dk. 90+5 Halilaj (Beşiktaş JK United Payment), Dk. 42 Yaşam Göksu, Dk. 45+2 ve 79 Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

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        Sarı kartlar: Dk. 61 Berg, Dk. 90+5 Ecem Cumert (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 88 Halilaj (Beşiktaş JK United Payment)

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