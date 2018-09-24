Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor...

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor. Ligde 5 haftada 6 puan alabilen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı. Kadıköy'e rakibinin 4 puan önünde gidecek Beşiktaş, derbiyi kazanarak aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'in Sarpsborg ekibini evinde 3-1 yenen siyah-beyazlılar, grup maçlarına 3 puanla başlayarak derbi öncesi moral buldu.

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FENERBAHÇE: 0 - BEŞİKTAŞ: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports

CEZALI: Medel

SAKATLAR: Skrtel - Adriano

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

YEDEKLER: Volkan, Isla, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Frey, Barış, Valbuena, Yiğithan, Eljif

TEKNİK DİREKTÖR: Philip Cocu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Babel

YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Necip, Roco, Dorukhan, Gökhan Töre, Vagner Love, Ljajic, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

25- Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı yarın yenilirse 25 yılı aşkın bir süre sonra ligde iç sahada üst üste ikinci kez maç kaybedecek.

16- Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evindeki son 16 randevuyu yitirmedi. Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy'de yaptığı 16 resmi maçı yitirmezken, bu süre içinde biri hükmen olmak üzere 10 kez kazandı, 6 kez de berabere kaldı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 24, 2018

348. RANDEVU

- Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı.

- 94 yıllık rekabette gol sayısında da Fenerbahçe'nin 478-436 üstünlüğü bulunuyor.

- İki takım arasındaki 124 lig maçında Fenerbahçe 46, Beşiktaş ise 39 kez galip geldi.

- Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 12 maçtan sadece 4'ünü kaybetti.

KADIKÖY'DE 56. MAÇ

- Geride kalan 54 maçta sarı-lacivertliler 21, siyah-beyazlılar 18 galibiyet aldı.

- Ülker Stadı'ndaki 37 lig maçında Fenerbahçe'nin 15, Beşiktaş'ın 9 galibiyeti bulunuyor.

- Beşiktaş, Kadıköy'deki son galibiyetini 17 Nisan 2005'te, tarihe geçen 4-3'lük lig maçında elde etti.

- Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 16 derbide Beşiktaş'a yenilmedi.

DERBİLERDE 'GÜNEŞ' AÇTI

- Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Spor Toto Süper Lig'deki 12 derbi maçın 6'sını kazanırken, üçer karşılaşmada ise beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

- Güneş'in teknik direktörlüğünde ligdeki Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

BUNLARA DİKKAT!

• Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 125. kez karşılaşacak. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş ise 39 kez kazandı. Kalan 39 maçta ise taraflar yenişemedi.

• Sarı-Lacivertliler, ligde iç sahada ezeli rakiplerine karşı 44 maçtır yenilmiyor (25G-19B) ve bu maçların 24'ünde rakiplerinden gol yemedi (%55). Ligde Kadıköy'de bir derbide Fenerbahçe'yi yenen son takım Beşiktaş. (Nisan 2005, 3-4)

• Kanarya ile Siyah-Beyazlılar arasında Eylül'de oynanan maçlarda denklik söz konusu; iki takım da bu maçlarda üçer galibiyet alırken, iki maç berabere sonuçlandı.

• Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 8 derbinin 5'ini kazanmayı başardı. (1B 2M)

• İki takım arasında oynanan son 6 resmi maçın 5'inde kırmızı kart çıktı. Bu 6 maçta taraflar toplam 12 kırmızı kart gördü (İki takıma da 6'şar kırmızı kart çıktı).

• Kara Kartal'ın ligde deplasmanda kaybettiği son 13 maçının 9'u İstanbul ekiplerine karşı geldi. Bu 9 yenilginin 3'ü Fenerbahçe karşısındaydı.

• Beşiktaş, bu sezon ligde deplasmanda henüz maç kaybetmeyen iki takımdan biri. (Konyaspor ile birlikte)

• Kanarya bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü, Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından (5'er gol) iç sahada en fazla gol yiyen beş takımdan biri. (4)

• Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligde Kasımpaşa'nın ardından (7) deplasmanda en fazla gol atan dört takımdan biri. (4)

• Kara Kartal, ligin en fazla isabetli şut atan takımı (29). Fenerbahçe ise ligde Göztepe'nin ardından (13) en az isabetli şut atan ekip (14).

• Beşiktaş bu sezon ligde en fazla kafa golü atan takım (5). Siyah-Beyazlılar'ın ligde bulduğu gollerin yarısı kafa ile geldi.

• Kartal, kalesini hiçbir maçta gole kapatamayan üç takımdan biri. (Akhisarspor ve Antalyaspor ile birlikte)

• Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan dört takımdan ikisi karşı karşıya gelecek: Fenerbahçe ve Beşiktaş. (2, Sivasspor ve Antalyaspor ile birlikte)

• Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 18 derbinin sadece dördünde mağlup oldu. (10G 4B) ancak bu mağlubiyetlerin ikisi Fenerbahçe deplasmanındaydı.

• Şenol Güneş, teknik direktör olarak Fenerbahçe ile Süper Lig'de karşı karşıya geldiği 35 maçın sadece 5'inden galip ayrılabildi. (10B 20M). Güneş, bu 5 maçın 2'sinde Beşiktaş'ı çalıştırıyordu.

• Siyah-Beyazlılar'ın ligde Fenerbahçe'ye attığı son 5 golün 3'ünde Ricardo Quaresma'nın direkt katkısı var. (2 gol, 1 asist)

• Ryan Babel bu sezon Süper Lig'de Mbaye Diagne'nin ardından (7 gol, 7 puan) attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu. (3 gol, 5 puan)

• Kara Kartal'ın Portekizli stoperi Pepe, bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atan savunma oyuncusu. (3)

• Islam Slimani ve Ryan Babel, bu sezon Süper Lig'de Mbaye Diagne (34) ve Mustapha Yatabare'nin (30) ardından rakip ceza sahalannda topla en fazla

buluşan oyuncular arasında üçüncülüğü paylaşıyor. (29, Trezeguet ile birlikte)

• Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı 5 gol de farklı oyunculardan geldi. (Giuliano, Josef de Souza, Andre Ayew, Islam Slimani & Eljif Elmas)

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