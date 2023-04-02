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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor. Beşiktaş ise kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak ve 2. sıra için umutlanacak.İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig’in 27. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı’nda kozlarını paylaşacak. 
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ezeli rekabette iki takım Türk futbol tarihinde 357. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133 kez kazanırken, Beşiktaş da 126 kez galibiyet sevinci yaşadı. 97 müsabaka ise berabere tamamlandı. 
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İki ekip, 1959’dan beri ligde ise 133 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak 47 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar ise 41 kez galip geldi. 45 maçta da kazanan çıkmadı. Bu yıl da sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan mücadele 0-0’lık sonuçla tamamlanmıştı.
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    FENERBAHÇE SON 3 MAÇI KAZANDI

    Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son 7 maçta ise 19 puan toplamayı başardı. Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    5 EKSİK VAR

    Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek.

     
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    SINIRDA 8 İSİM 

    Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    BEŞİKTAŞ SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

    Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    2 YILDIZ KADROYA ALINMADI

    Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlığı süren İngiliz futbolcu Dele Alli dışında Romain Saiss ve Rosier de Şenol Güneş tarafından maç kadrosuna alınmadı. 
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    AMİR SINIRDA

    Siyah-beyazlı takımda Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Amir, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 28. haftasındaki Bitexen Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    Altay Bayındır
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Serdar Aziz
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Samet Akaydın
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Attila Szalai
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Bright Osayi-Samuel
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ferdi Kadıoğlu
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Arao
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Zajc
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Arda Güler
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Valencia
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Pedro (Serdar Dursun)
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

    Mert Günok
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Onur Bulut
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Omar Colley
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Tayyip Talha Sanuç
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Arthur Masuaku
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Amir Hadziahmetovic
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Salih Uçan
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Gedson Fernandes
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Rachid Ghezzal
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Cenk Tosun
  • Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Vincent Aboubakar

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