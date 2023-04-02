İki ekip, 1959’dan beri ligde ise 133 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak 47 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar ise 41 kez galip geldi. 45 maçta da kazanan çıkmadı. Bu yıl da sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan mücadele 0-0’lık sonuçla tamamlanmıştı.